Kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
Kazada ortalık savaş alanına döndü

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Demirci-Salihli kara yolunun 2. kilometresinde Mustafa Uysal (42) idaresindeki otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle karşı yönden gelen Gülcan Büber (41) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından Mustafa Uysal’a ait otomobil tutuşması sonucu çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürücüler ile müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada otomobil sürücüleri Mustafa Uysal (42), Gülcan Büber (41), Sibel Uysal (41), Arda Uysal (15), Eda Uysal (10), Ömürcan Bozyiğit (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden çıkarılarak ambulanslara ve Demirci Belediyesi hasta nakil aracına alınarak Demirci Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Demirci-Salihli kara yolu yaralıların hastaneye götürülmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da kaza alanına gelerek yaralıların durumları ile ilgili bilgi aldı.

Son Haberler
Kazada ortalık savaş alanına döndü
Kazada ortalık savaş alanına döndü
Bariyerlere çarpan otomobilin tekerleği fırladı
Bariyerlere çarpan otomobilin tekerleği fırladı
Güneş Sistemi’ne gelen gizemli ziyaretçiyi James Webb yakaladı
Güneş Sistemi’ne gelen gizemli ziyaretçiyi James Webb yakaladı
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı
Sürpriz oyuncaklar çocukları kumara yönlendiriyor
Sürpriz oyuncaklar çocukları kumara yönlendiriyor