Kazada ortalık savaş alanına döndü

Demirci-Salihli kara yolunun 2. kilometresinde Mustafa Uysal (42) idaresindeki otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle karşı yönden gelen Gülcan Büber (41) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından Mustafa Uysal’a ait otomobil tutuşması sonucu çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürücüler ile müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada otomobil sürücüleri Mustafa Uysal (42), Gülcan Büber (41), Sibel Uysal (41), Arda Uysal (15), Eda Uysal (10), Ömürcan Bozyiğit (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden çıkarılarak ambulanslara ve Demirci Belediyesi hasta nakil aracına alınarak Demirci Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Demirci-Salihli kara yolu yaralıların hastaneye götürülmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da kaza alanına gelerek yaralıların durumları ile ilgili bilgi aldı.