Kazada savrulan araç ters döndü

Kaynak: İHA
Kazada savrulan araç ters döndü
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan araç ters döndü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.D. hakimiyetindeki 38 AAP 664 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 34 KJT 570 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kazanın etkisiyle savrulan ticari araç refüje çarparak ters döndü.

Yaşanan acı olayda ticari araçta bulunan yolcular T.D. ve A.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.R. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya yönelik soruşturma başlatıldı.

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