Kazada savrulan otomobil duran otomobile çarptı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Zelve Sokak ve 3014. Sokak bitişimin de bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında; İ.A. yönetimindeki otomobil ile E.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 ALD 644 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan E.D. ve O.N.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.