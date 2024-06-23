Kazada savrulan otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kazada savrulan otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çarpışmanın etkisiyle savrulan aracın altında bir yaya kaldı. Hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.

Adana’nın Ceyhan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, Mevlana Caddesi'nden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, savrularak kaldırımda bulunan İsmet Akcan'ya çarpıp, yan yattı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin altında sıkışan İsmet Akcan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İsmet Akcan, hayatını kaybetti. Akcan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

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