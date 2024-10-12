Kazada traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Beyşehir'de Doğancık ile Yenidoğan mahalleleri arasında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ali Kaymakçı (28) yönetimindeki Fiat Tofaş marka otomobil, Ş.A. yönetimindeki Massey Ferguson marka traktörle çarpıştı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi girişinde gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrasında traktörün arka tekeri koparak iki parçaya ayrıldı. Traktör sürücüsü Ş.A. ise yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.