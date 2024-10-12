Kazada traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kazada traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Konya Beyşehir'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör ortadan ikiye bölündü. Kazada 1 kişi yaşamını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Beyşehir'de Doğancık ile Yenidoğan mahalleleri arasında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ali Kaymakçı (28) yönetimindeki Fiat Tofaş marka otomobil, Ş.A. yönetimindeki Massey Ferguson marka traktörle çarpıştı.

aw306493-01.jpg

Kaza, Yenidoğan Mahallesi girişinde gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

aw306493-03.jpg

Kaza sonrasında traktörün arka tekeri koparak iki parçaya ayrıldı. Traktör sürücüsü Ş.A. ise yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Son Haberler
Fatih Portakal'dan yeni vergilere ilişin dikkat çeken açıklama: Savunma sanayisinde kullanılmayacak
Fatih Portakal'dan yeni vergilere ilişin dikkat çeken açıklama: Savunma sanayisinde kullanılmayacak
Tekirdağ'daki kazada 2 doktor hayatını kaybetti
Tekirdağ'daki kazada 2 doktor hayatını kaybetti
Karadağ maçı sonrası Montella konuştu: “Maçı kazanmayı hak ettik”
Karadağ maçı sonrası Montella konuştu: “Maçı kazanmayı hak ettik”
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 3 yeni üye atandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 3 yeni üye atandı
Kazada traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Kazada traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı