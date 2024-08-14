Kazada uçarak ters döndü. 2 kişi yaralı olarak çıktı



2 kişinin yaralandığı kaza, Serik ilçesi Eminceler Mahallesi, Belek turizm merkezi yolunda gerçekleşti. Kaza yerinden aktarlan bilgilere göre, 25 yaşındaki Batuhan Erbay'ın kullandığı 16 AES 050 plakalı araç, kavşakta Orhan Dolay’ın kullandığı 07 FFH 37 plakalı kamyonetle birbirine girdi.

Trafik kazasının etkisi sonucunda yoldan çıkan araç, şarampole uçarak ters döndü. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine; olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Araçta bulunan şoför Batuhan Erbay ile yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Yusuf Pakır ve 17 yaşındaki Nurdane Pakır itfaiye ekiplerinin yardımıyla ters dönen çıkartıldı. Otomobilden çıkan duman sonrasında ekipler, oluşabilecek yangına karşı müdahale etti. Şoförlerin yara almadığı kazada, 2 yolcu yaralı olarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.