Kazada yaralanan baba, ağlayan oğlunun elini tutarak sakinleştirdi

Kaynak: İHA

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba, elinden tuttuğu oğlunu, "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek sakinleştirdi.

Karaman'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, C.Ö. idaresindeki otomobil, H.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü C.Ö. araç içerisinde ayaklarından sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan C.Ö. itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

"BEN İYİYİM OĞLUM AĞLAMA"

Yaralı baba, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alındığı sırada elinden tuttuğu 12 yaşlarındaki oğlunu, "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek sakinleştirdi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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