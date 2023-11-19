Kazada yaralanan belediye personeli 22 gün sonra hayatını kaybetti

Muğla’da devrilen midibüse otomobilin çarptığı kazada yaralanan Bodrum Belediyesi personeli şoför Hasan Özsezgin, tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Kazada yaralanan belediye personeli 22 gün sonra hayatını kaybetti

Konacık Jandarma Kavşağı'ndan Gümbet Kavşağı yönüne giden Hasan Özsezgin yönetimindeki 48 VR 154 plakalı Bodrum Belediyesi'ne ait servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüjü aşan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada Erkan A. yönetimindeki 48 AJG 471 plakalı otomobil, midibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. (4) ile midibüs şoförü Hasan Özsezgin yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan sürücü Özsezgin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. tedavilerinin ardından taburcu edilirken; Özsezgin, tedavi gördüğü hastanede 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından "Değerli Bodrumlular, merhaba. Kısa bir süre önce geçirdiği talihsiz kazada ağır yaralanan Hasan Özsezgin kardeşimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki bugün, aramızdan ayrıldı. Belediyemizin kıymetli çalışanlarından olan Hasan kardeşimize Allah'tan rahmet, Ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kırklareli’de vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı Yaşam
Kırklareli’de vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı
Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi Gündem
Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 500 sentetik hap ele geçirildi Gündem
Tekirdağ'da 500 sentetik hap ele geçirildi
Al gülüm ver gülüm deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Al gülüm ver gülüm deyiminin anlamı nedir?
Hatay'da ev yangını Gündem
Hatay'da ev yangını
Galatasaray evinde 3-0 geçti Spor
Galatasaray evinde 3-0 geçti
Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi Gündem
Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi