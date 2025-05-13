Kazada yaralanan kıza polisten şemsiyeli koruma

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum’da yaşanan bir trafik kazası sonrası yaşanan olay yürekleri burktu. Kaza sonra yaralanan küçük kıza polis memuru ambulans gelene kadar ıslanmaması için şemsiye tuttu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bugün sabah saatlerinde Mumcu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yaşı küçük bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yağışlı hava şartlarında altında, ambulans gelene kadar yaralı vatandaşımızın ıslanmaması için görevli polis memurumuz tarafından şemsiye tutularak destek sağlanmıştır.

Meslektaşımızın bu duyarlı ve insan odaklı yaklaşımı sosyal medyada da takdir toplamıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyor, görev başındaki tüm personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Her zaman, her şartta vatandaşlarımızın yanındayız" denildi.

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