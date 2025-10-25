Kaza, 17 Ekim saat 18.00 sıralarında Nusaybin-Midyat kara yolunun kırsal Çatalözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 UH 4835 plakalı hafif ticari araç ile 47 AEK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, yola savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Rojhat Biçen, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Rojhat Biçen, 7 gün sonra, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Biçen’in cenazesi, aynı gün Nusaybin’de ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.