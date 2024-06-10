Kazada yaralanan sürücüyü şemsiye ile korudular

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaza sonrası olay yerine toplanan vatandaşlar, yaralı motosiklet sürücüsünü güneşten korumak için şemsiye kullandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla seyir halinde olan motosikletin otomobille çarpıştığı ve sürücünün savrularak yere düşmesi ve ardından vatandaşların yaralıyı güneşten şemsiye ile koruması yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.