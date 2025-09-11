Kazadan kurtuldu ama annesinin dayağından kurtulamadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yolun karşısına koşmaya çalışırken seyir halindeki aracın altında kalmaktan sürücüsünün son andaki manevrası sayesinde kurtulan küçük kız, annesinin dayağından kurtulamadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Seydo Atilla Mahallesinde önceki hafta anne ve babasından kaçarken yola çıkan 3 yaşındaki Bahoz Ali İlhan'a otomobil çarpmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu olurken aynı yerde benzer bir olay yürekleri ağızlara getirdi.

Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük bir kız, seyir halindeki bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük kızı fark eden sürücü, manevra yaparak büyük bir facianın önüne geçerken yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇTAN KURTULDU AMA ANNESİNDEN KURTULAMADI

Görüntülerde etrafını kontrol etmeden yola aniden çıkan küçük kızın, manevra yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi. Araç ilerde dururken kazayı kıl payı atlatan kızın yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı. Kızın yanına giden annesinin, yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı için kızdığı ve sonrasında ise tokat attığı görüldü.