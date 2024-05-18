Kazadan sonra kaçan sürücü bağ evinde yakalandı

Kaynak: DHA
Kazadan sonra kaçan sürücü bağ evinde yakalandı
Kütahya’da ters yönden girerek, daldığı kafede 2 kişinin yaralanmasına sebep olan ve kazadan sonra kaçan cipin sürücüsü İ.B., gizlendiği bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde meydana gelen olayda, İ.B.’nin kullandığı 43 KY 274 plakalı cip, kontrolden çıkarak bir kafeye daldı. Kazadan sonra sürücü İ.B., yaya olarak olay yerinden kaçtı.

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Yaşanan kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Alime Dayan’ın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü İ.B.’nin yakalanması için inceleme başlattı. Ekipler İ.B.’nin Enne Mahallesi’ndeki bir bağ evinde saklandığını belirledi. Bağ evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, sürücü İ.B.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

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