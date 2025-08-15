Kazak ekonomisi rekorlara doymuyor: Türkiye ile işbirliği güçleniyor

Kazakistan’da sanayi üretimi, 2025 Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran ayında artış %7,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Özellikle imalat sektörü ve enerji–iklimlendirme hizmetlerinde görülen büyüme, sanayi faaliyetlerinin hızlanmasında belirleyici oldu. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe büyüme yavaşlarken, su temini ve çevre hizmetlerinde daralma sürdü. Aylık bazda ise sanayi üretimi %3,4 düşüş gösterdi; ancak Ocak–Temmuz 2025 dönemi itibarıyla yıllık artış %6,5’e ulaştı.

Kazakistan’ın kısa vadeli ekonomik göstergesi olan aylık GSYH büyümesi ise Ocak–Temmuz 2025 döneminde %9,3 ile 2008’den bu yana kaydedilen en hızlı genişleme oranına ulaştı. Ulaştırma ve depolama (%22,5), inşaat (%18,5), toptan ve perakende ticaret (%8,6) ile madencilik (%8,5) başlıca büyüme kaynakları oldu. Bölgesel bazda en yüksek büyüme Astana (%19,1), Türkistan Bölgesi (%17,7) ve Şımkent (%15,4) bölgelerinde kaydedilirken, Doğu Kazakistan ve Ulıtau’da daralma görüldü.

TÜRKİYE İLE TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik bağlar giderek güçleniyor. 2024 verilerine göre Türkiye’nin Kazakistan’a ihracatı yaklaşık 3,32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılı başlarında Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların (FDI) yaklaşık 2 milyar doları Kazakistan kaynaklıydı. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin giderek arttığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan liderleri, 2025’in başında yapılan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında, yıllık ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini vurguladı.

STRATEJİK LOJİSTİK PROJELER

Orta Koridor, Çin’den başlayıp Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye uzanan bir demir yolu ağıdır. Bu güzergâh, Asya ile Avrupa arasındaki kara taşımacılığında süresel avantaj sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir. Türkiye, Orta Koridor üzerindeki lojistik merkezleri ve liman bağlantılarıyla kritik bir aktör konumunda.

Boğaz-Tiflis-Kars demir yolu hattı ise Türkiye’nin Marmara Bölgesi ile Orta Asya’yı birbirine bağlayan önemli bir proje olarak öne çıkıyor. Kazakistan’ın ihracatında artış sağlayan bu hat, Türk müteahhitlik firmaları ve lojistik sektörüne yeni iş fırsatları sunuyor. Aktobe ve Aktau’da kurulacak lojistik merkezler, taşıma kapasitesini artırarak bölgesel ticareti güçlendirecek.

GELECEĞE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM HEDEFLERİ

Türkiye ve Kazakistan, enerji, inşaat, turizm ve ulaştırma alanlarında kapsamlı ortak projeler geliştirmeye devam ediyor. Boğaz-Tiflis-Kars ve Orta Koridor projelerinin genişletilmesi, iki ülkenin Orta Asya ve Avrupa arasındaki ticaretini hızlandıracak. Kazakistan’daki sanayi ve altyapı yatırımlarının artması, Türk firmaları için yeni ihracat ve proje fırsatları yaratacak.

İKİ ÜLKENİN EKONOMİK GELECEĞİ

Kazakistan ekonomisinin hızlı büyümesi ve Türkiye ile stratejik işbirliği, bölgesel ticarette güçlü bir dinamik yaratıyor. Orta Koridor ve Boğaz-Tiflis-Kars hattı projeleri, lojistik, ticaret ve yatırım açısından iki ülkenin önemini artırıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Kazakistan işbirliği, küresel ticarette daha etkili bir konum kazanmalarını sağlayacak.