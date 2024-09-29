Kazak futboluna İtalyan dokunuşu

Kazakistan Futbol Federasyonu (KFF) tarafından yürütülen ALAN projesi kapsamında, Aksu kentindeki Dostik Stadyumu’nda büyük çaplı modernizasyon çalışması tamamlandı. 3 bin kişilik stadyum, uluslararası standartlara uygun İtalyan kalitesinde bir futbol sahasına kavuştu. Açılış törenine Aksu Belediye Başkanı Nurlan Duisenbinov, KFF Başkanı Adlet Barmenkulov ve proje ortakları katıldı.

Proje elçisi ve Kazakistan milli futbol takımı başantrenörü Stanislav Cherchesov, çocuklara açık antrenman düzenleyip imza dağıttı. Aksu futbol merkezinin 200 öğrencisi bu stadyumda eğitim alacak ve yerel kulüp, Kazakistan turnuvalarında burada maç yapabilecek. KFF, 2023 yılında Devlet Başkanı’nın kitle sporlarını geliştirme emri doğrultusunda ALAN programını başlattı. Üç yıllık proje, UEFA tarafından destekleniyor ve bahis şirketi 1XBET tarafından finanse ediliyor. Proje, ülkedeki spor altyapısını iyileştirmeyi ve taban futbolunu geliştirmeyi amaçlıyor. 2023-2025 yılları arasında toplam 20 futbol sahasının modernizasyonu planlanıyor.