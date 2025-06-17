Kazak kartalı alçak uçuşta

Kazakistan’ın sanayi üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında artarak nisan ayındaki yüzde 6,2’lik yükselişe kıyasla ivme kaybetti. Bu yavaşlama, ocak ayından bu yana görülen en düşük yıllık artış oldu. Kazakistan Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, imalat sanayisindeki büyüme oranı nisan ayında yüzde 2,9 iken, mayısta sadece yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

Buna karşın elektrik, gaz, buhar, sıcak su ve iklimlendirme üretimi, önceki aya göre daha yüksek bir artış göstererek yüzde 6,3’e yükseldi. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü de mayısta yüzde 10,4 oranında büyüyerek önceki aya göre hafif bir ivme kazandı.

Ancak atık toplama, su temini ve çevre koruma faaliyetleri düşüşünü sürdürdü. Bu alanlardaki gerileme yüzde 6,1 olarak kaydedildi. Aylık bazda ise genel sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1,1 oranında düştü. Bu düşüş, nisandaki yüzde 2,7’lik azalışa kıyasla daha hafif seyretti.