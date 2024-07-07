Kazak sporcular tarih yazdı

25 Haziran - 7 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Rusya'nın Yakutsk şehrinde düzenlenen VIII Asya Çocukları Uluslararası Spor Oyunları'nda mücadele eden genç Kazaklar ülkeleri adına tarihin en başarılı başarısını elde etti.

24 spor dalında mücadele eden Kazak sporcular, yarışmalar arasında badminton, boks, ritmik jimnastik, basketbol (3x3), okçuluk, dans sporları, tekvando, mini futbol, ​​atletizm, judo gibi branşlarda altın madalya için yarıştı.

Kazakistan Takımı, VIII. Asya Çocuk Oyunları'nda 17 altın, 31 gümüş ve 59 bronz kazanarak ülkenin bu turnuvadaki gelmiş geçmiş en iyi performansını gösterdiler.

Özbekistan Takımı 88 ödülle (36 altın, 31 gümüş ve 21 bronz) madalya sıralamasında zirvede yer alıyor. Sibirya Federal Bölgesi 94 madalya (31 altın, 31 gümüş ve 32 bronz) kazandı ve ikinci sırada yer alıyor. Belarus takımı ise 78 madalyayla (27 altın, 21 gümüş ve 30 bronz) üçüncü sırada yer alıyor.

VIII. Asya Çocuk Yaz Oyunları'nın kapanış töreni 6 Temmuz Cumartesi günü Yakutsk'taki Tuymaada stadyumunda gerçekleşti. Tören sırasında tüm kazananlar ve ödül alanlar, kazananlar geçidine katıldı. Onur konukları arasında VIII. Asya Çocuk Yaz Oyunları başhakemlerinden Merey Akshalov ve etkinlikte Kazak heyetine birçok kez başkanlık eden Malik Sapashev de vardı.