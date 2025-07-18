Kazakista ferrokrom üretiminde dünya rekorunu kırdı

Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe şehrinde faaliyet gösteren Kazchrome şirketine ait ferrokrom fabrikası, dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Eurasian Resources Group (ERG) çatısı altında faaliyet gösteren şirket, tek bir teknolojik döngüde 177 ton yüksek karbonlu ferrokrom üreterek dünya rekoru kırdı. Bu olağanüstü üretim, World Book of Records tarafından kayda geçirilerek resmen onaylandı.

Rekorun kırıldığı üretim, fabrikanın sabit doğru akımla çalışan 43 numaralı elektrik ark ocağında gerçekleşti. Bu rakam, aynı sınıftaki ekipmanlarda elde edilen ortalama üretimin yaklaşık üç katı. Söz konusu başarı, yalnızca üretim hacmiyle değil, teknik zorlukların aşılmasıyla da ön plana çıktı.

MÜHENDİSLİK VE İNSAN GÜCÜNÜN ZAFERİ

Kazchrome mühendislerinin cesur teknik kararları, fabrikanın 4. üretim hattındaki fırınların kapasitesini projeksiyonun ötesine taşıdı. Bu sayede, tesis dünyanın kendi sınıfındaki en güçlü üretim altyapılarından biri haline geldi.

Aktöbe Bölgesi Valisi Askat Şahharov da rekor sonrası fabrikayı ziyaret ederek çalışanları kutladı. Şahharov, “Bu yalnızca bir üretim başarısı değil. Bu, emeğin, azmin ve profesyonelliğin ortak zaferidir. Kazak sanayisi artık yalnızca küresel standartlara uymuyor, onları belirliyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu başarının, 2025’in Kazakistan’da İşçi Meslekleri Yılı olarak ilan edilmesiyle de anlamlı bir tesadüf olduğunu belirtti.

KÜRESEL SANAYİ LİGİNDE YÜKSELEN BİR ÜLKE

Törende konuşan World Book of Records’ın Asya-Afrika bölgesi yetkilisi Kuanlık Kudaibergenov, “Ağır sanayide rekor tescili nadirdir. Bu yalnızca bir fabrikanın değil, tüm ülkenin sanayideki uluslararası itibarına katkıdır,” dedi.

ERG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Şuhrat İbragimov ise “Bu sadece teknolojik bir başarı değil. Arkasında özverili çalışanlarımız var. Bu rekor, zorluklar karşısında direncimizi ve büyüme potansiyelimizi gösteriyor,” sözleriyle emekçilere teşekkür etti.

Kazchrome Genel Müdürü Sergey Prokopyev de bu başarının cesur mühendislik çözümleri ve takım çalışmasının bir ürünü olduğunu vurguladı. Prokopyev, “Siz sadece üretim rekoru kırmadınız, sanayi tarihine iz bıraktınız,” dedi.

ERG’nin verilerine göre, 2024 yılında toplam ferrokrom üretimi 1,85 milyon tonu aştı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %14’lük bir artışı ifade ediyor.