Kazakistan Ceyhan'a petrol pompalamaya başlayacak

Kazakistan, 1 Ocak 2023'ten itibaren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlayacak.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Parlamentodaki haftalık genel oturumdan sonra basına yaptığı açıklamada, petrol ihracatını çeşitlendirmek için özel yol haritası hazırladıklarını belirtti.

İsmailov, “Özellikle önümüzdeki yıl 1 Ocak itibarıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 1,5 milyon ton petrol sevkiyatı için anlaşmamız var. Gelecekte bu yöndeki sevkiyatın 6 ila 6,5 milyon tona çıkarılması için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra İsmailov, gelecekte Bakü-Supsa ve Bakü-Batum boru hatları üzerinden de Kazak petrolünün sevkiyatının gerçekleştirilebileceğini kaydetti.(AA)