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Kazakistan Başbakanı İsmailov: Ülkemiz 2060'a kadar karbon nötr olma hedefi belirledi

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, ülkesinin 2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:04
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Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov: Ülkemiz 2060'a kadar karbon nötr olma hedefi belirledi

Kazakistan Başbakanı İsmailov: Ülkemiz 2060'a kadar karbon nötr olma hedefi belirledi
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İsmailov, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) Dünya Liderleri Zirvesi'nde konuştu.

Kazakistan'ın Paris İklim Anlaşması'nın ilkelerine sıkı şekilde bağlı kalacağını belirten İsmailov, "Ülkemiz 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefi belirledi. Bu çerçevede yıl sonuna kadar Düşük Karbonlu Kalkınma Stratejisi'ni kabul etmeyi planlıyoruz. Bu tarihi bir an olacak çünkü Orta Asya'da bir ülke ilk kez bu kadar iddialı bir belgeyi kabul edecek." ifadesini kullandı.

Başbakan İsmailov, bu yıl karbon emisyonlarını en az yüzde 15'e düşürmeyi planladıklarını ve "yeşil" enerjiyi geliştirme projelerine öncelik vereceklerini kaydederek, "Kazakistan'da 'yeşil' enerjinin toplam üretimdeki payı yaklaşık yüzde 3 ve 2030'da bu miktarı yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz 'yeşil' enerjinin küresel merkezlerinden biri olma potansiyelini barındırıyor." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle ilgili bugün toplumların karşı karşıya olduğu zorlukların ölçeğine işaret eden İsmailov, Kazakistan'ın iklim gündemiyle ilgili konularda tüm uluslararası ortaklarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. (AA)

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