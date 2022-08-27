﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Alihan İsmailov'un başkanlığında ülkenin savunma sanayii komisyonu toplantısının yapıldığı belirtildi.

Toplantıda Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığının 2023 yılının ağustos ayı sonuna kadar silah, askeri teçhizat ve askeri ürün ihracatının askıya alınmasına ilişkin önerisinin değerlendirildiği ve önerinin komisyon üyelerince onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

(AA)