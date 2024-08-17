Kazakistan, Çin'den gelen çiçekleri imha etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan, Çin'den gelen çiçekleri imha etti

Kazakistan Tarım Bakanlığı'na göre, Astana Uluslararası Havalimanı'ndaki bitki sağlığı kontrol noktasındaki işçiler, çiçeklerin kültür bitkilerindeki tehlikeli zararlılardan birini içerdiğinden şüpheleniyorlardı.

Bakanlığın basın açıklamasında "Seçilen örnekler karantina laboratuvar incelemesi için Cumhuriyet Bitki Karantina Merkezine gönderildi. İnceleme sonucuna göre, karantina nesnesi ile enfeksiyon doğrulandı" deniyor.

Uzmanların idari protokol hazırlayarak dosyayı mahkemeye gönderdiği kaydedildi. Bölgeler arası ihtisas mahkemesi kararıyla ele geçirilen ürünler yakıldı. Daha önce Astana'da Türkiye'den gelen büyük bir çiçek sevkiyatı imha edilmişti.

Bakanlık ayrıca bu sen içinde Çin'den 1.600 karanfil ithal edildiği bildirdi.

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