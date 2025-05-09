Kazakistan Cumhurbaşkanı'nından Zafer Günü mesajı

Cumhurbaşkanı, Kazak halkının cephede olduğu kadar cephe gerisinde de savaşa büyük katkı sunduğunu söyleyerek tarlalarda, fabrikalarda gece gündüz çalışan halkın emeklerinin zaferin kazanılmasında belirleyici olduğunu ifade etti. Tokayev yaptığı açıklamanın devamında II. Dünya Savaşı'nda gösterilen kahramanlıkların unutulmaması için ülke genelinde kapsamlı anma etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.

Kutlamalar kapsamında Kazakistan genelinde yaklaşık 500 caddeye savaş kahramanlarının isimleri verildi. Ayrıca başkent Astana’da geniş katılımlı bir askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

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Tokayev, "Zafer Günü, bize barış, dostluk ve huzurun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" diyerek, bu değerlerin Kazakistan’ın refahı ve istikrarlı gelişimi için temel teşkil ettiğini belirtti. Tüm vatandaşlara ve gazilere sağlık ve mutluluk dileyen Tokayev, Zafer Günü’nün onurunu yaşattıkları için teşekkür etti.