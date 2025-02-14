Kazakistan ekonomisi toparlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan ekonomisi toparlanıyor

Kazakistan'da işsizlik oranı düşerken, GSYH büyümesi yavaşladı. Ekonomik sektörel bazda önemli artışlar yaşandı.

Kazakistan, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde işsizlik oranını %4.6'ya çekti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu oran %4.7 idi. Bu, iş gücü piyasasında önemli bir gelişmeyi işaret ederken, ülkede işsizlik oranının kısmi bir iyileşme gösterdiği görülüyor. Ancak, işsiz sayısı bir önceki yıla göre 2.4 bin kişi artarak 448.2 bin kişiye ulaşmış durumda. Öte yandan, istihdam edilenlerin sayısı 154.8 bin kişi artarak 9.20 milyon kişiye yükseldi.

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Özellikle 15-34 yaş arasındaki gençlerin işsizlik oranı, %3.4'ten %3.3'e düşerek bir miktar iyileşme sağladı. Bu, genç iş gücü üzerindeki baskıların hafiflediği anlamına geliyor. Ülkedeki toplam iş gücü ise 157.1 bin kişi artarak 9.65 milyon kişiye ulaşmış durumda. Kazakistan İstatistik Ajansı tarafından sağlanan verilere göre, iş gücü piyasasında yaşanan bu gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde de etkisi olduğu söylenebilir.

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Kazakistan ekonomisi, 2024 yılını %4.8’lik bir GSYH büyümesiyle tamamladı. Bu oran, önceki yılın %5.1’lik büyümesinin biraz altında kaldı. Üretim sektöründe, özellikle tarım, ormancılık ve balıkçılık %13.7 oranında büyüme gösterdi. İmalat sektörü %5.9 oranında bir artış sağlarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sağlama sektörü ise %4.5’lik bir büyüme kaydetti. İnşaat sektöründe ise %13.1’lik dikkat çekici bir artış yaşandı.

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Hizmetler sektöründe de büyüme gözlemlendi. Hizmetler sektörü %4.7 büyürken, toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı %9.1 oranında bir artış sağladı. Ulaşım ve depolama sektöründe %8.5'lik bir büyüme elde edilirken, bilgi ve iletişim sektörü de %5’lik bir artış gösterdi. Bu sektörel bazda yapılan büyüme gözlemleri, Kazakistan’ın ekonomisinin çeşitlenmeye devam ettiğini ve hizmet sektörünün giderek daha fazla katkı sağladığını ortaya koyuyor.

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2024 yılı boyunca üretilen malların ve hizmetlerin GSYH'ye olan katkısı, sırasıyla %35.3 ve %58.3 olarak kaydedildi. Bu da hizmetler sektörünün, toplam ekonomik üretim içerisinde daha fazla yer aldığını ve ekonominin büyümesinde hizmetlerin önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

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Kazakistan ekonomisinde yaşanan bu iyileşmelerin, önümüzdeki yıllarda daha sürdürülebilir bir büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor. Ancak, iş gücü piyasasında yaşanan artışlar ve gençlerin işsizlik oranındaki düşüş, daha fazla istihdam yaratılması gerektiğini de gözler önüne seriyor.

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