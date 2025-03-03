Kazakistan ekonomisinde çarpıcı değişim: Enflasyon zirvede, üretim canlanıyor

Kazakistan’da ekonomik göstergeler son dönemde dikkat çekici bir seyir izliyor. Ülkenin yıllık enflasyon oranı, Şubat 2025’te %9.4’e yükselirken, bu rakam bir önceki ayda %8.9 olarak açıklanmıştı. Bu artış, Ocak 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Enflasyon artışının temel nedenleri arasında; gıda fiyatlarındaki yükseliş, gıda dışı ürünlerdeki artış ve ücretli hizmetlerdeki fiyat artışları yer alıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, aylık bazda da %1.5’lik bir artış göstererek, önceki ayın %1.1’lik verisinin üzerine çıktı. Bu veriler, Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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İMALAT SEKTÖRÜNDE UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Kazakistan’ın imalat sektöründeki canlılık da ekonomik toparlanmanın en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Freedom Holding Corp. tarafından açıklanan imalat PMI verileri, Ocak 2025’te 51.5 iken Şubat 2025’te 52.1’e yükseldi. Bu durum, imalat sektöründe 12 ay üst üste büyüme trendinin sürdüğünü gösteriyor. Artan yeni siparişler, güçlenen talep, imalat sözleşmelerinde yaşanan artış ve etkili reklam faaliyetleri sektörün büyüme ivmesini desteklerken, üretim çıktılarında da yıl boyunca artış gözlemlendi.

Kazakistan ekonomisi toparlanıyor

Bununla birlikte, sektör içindeki bazı göstergeler ise dikkat çekiyor. İstihdam büyümesi, son dokuz ayın en düşük seviyesine gerilerken, iş sıralarındaki artış Şubat 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı yükselişi kaydederek endişelere yol açtı. Satın alma faaliyetleri genel olarak güçlü seyrederken, son dört ayın en düşük büyüme oranı gözlemlendi; bunun yanı sıra, gümrük gecikmeleri teslimat sürelerini biraz daha uzattı.

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GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ BASKI VE İŞ DÜNYASI DUYARLILIĞI

Ham madde, taşıma ve kamu hizmetlerindeki artış, girdi maliyetlerinde son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Bu durum, çıktı fiyatlarının geçen Eylül’den bu yana en hızlı artış göstermesine yol açtı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, üreticiler arasında iş dünyası duyarlılığı son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İşletmeler, stabil talep ve hükümetin gerçekleştirdiği yatırım politikalarına olan güvenlerini korurken, ekonomik iyileşme sürecine dair umutlarını sürdürüyor.

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EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ GENİŞ PERSPEKTİF

Uzmanlar, Kazakistan’daki enflasyon artışının küresel piyasalarda yaşanan ham madde ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalarla da bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ülke içindeki artan talep ve tüketici harcamalarındaki yükselişin, enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulunuluyor. Ekonomistler, enflasyonun kısa vadede tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturabileceğini, ancak imalat sektöründeki canlılığın uzun vadeli ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

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Hükümet yetkilileri, fiyat istikrarını sağlamak ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla çeşitli teşvik paketleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, sektörler arası koordinasyonun artırılması, gümrük süreçlerinin hızlandırılması ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi gibi adımlar, ekonomik dalgalanmaların azaltılmasına yönelik önemli stratejiler arasında yer alıyor.

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Son dönemde, Kazakistan ekonomisi sadece yerel faktörlerden değil, aynı zamanda bölgedeki diğer gelişmekte olan ekonomilerle rekabet ortamının da etkisiyle şekilleniyor. Uluslararası yatırımcılar, artan üretim verimliliği ve hükümetin uygulamaya koyduğu reform paketlerini yakından takip ediyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin bölgedeki ekonomik istikrarı artırabileceğini ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeye zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor.

GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

Kazakistan’da enflasyon oranındaki artış ve imalat sektöründeki büyüme, ülkenin ekonomik görünümünü yeniden şekillendiriyor. Artan gıda, gıda dışı ürün ve ücretli hizmet fiyatları, tüketici harcamaları üzerinde baskı oluştururken; imalat sektöründeki iyileşme, yeni siparişler ve artan üretim çıktıları uzun vadeli büyüme beklentilerini güçlendiriyor. Hükümetin ve sektör temsilcilerinin alacağı önlemler, ekonomik denge ve istikrarın sağlanmasında kritik rol oynayacak.

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Tüm bu veriler ışığında, Kazakistan ekonomisinde yaşanan değişimler, hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkatle izlenmeye devam edilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Ekonomik göstergelerin yakından takip edilmesi, doğru politika hamlelerinin belirlenmesinde ve küresel rekabet ortamında başarılı olunmasında belirleyici olacaktır.