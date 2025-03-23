Kazakistan, Galler'e direnemedi

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Kazakistan, Galler'e direnemedi

Galler, Dünya Kupası elemelerinde Kazakistan’ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Evinde güçlü bir başlangıç yapan Galler, tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası’na katılma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Dan James’in şutunda savunmaya çarpan top ağlara giderek Galler’i öne geçirdi. Kazakistan ise 32. dakikada penaltı kazandı. Connor Roberts’ın elle müdahalesi sonrası Askhat Tagybergen topu ağlara göndererek durumu eşitledi.

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İKİNCİ YARIDA GALLER FARKI AÇTI

Galler, ikinci yarının başında Ben Davies’in köşe vuruşundan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla tekrar öne geçti. Mücadelenin son anlarında ise Rabbi Matondo farkı ikiye çıkararak galibiyeti perçinledi.

Galler, bir sonraki maçında Kuzey Makedonya deplasmanına giderken, Kazakistan Liechtenstein ile karşılaşacak.

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