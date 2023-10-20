Kazakistan ile Çin arasında vizesiz seyahat kararı alındı

Kazakistan ile Çin arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin hükümetleri arasında 17 Mayıs 2023'te yapılan anlaşmanın 10 Kasım’dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Böylece, Kazakistan vatandaşları 30 gün Çin’de, Çin vatandaşları da aynı süreyle Kazakistan’da vizesiz kalabilecek.

İstatistiklere göre, bu yılın ilk 6 ayında ülkeye 39 bin Çin vatandaşı geldi. Kazakistan’ı en çok ziyaret eden yabancılar arasında Çinliler, Ruslardan sonra ikinci sırada yer aldı.