Kazakistan ile Çin yeni demiryoluyla bağlanacak

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde 272 kilometre uzunluğundaki “Bahtı-Ayagöz” demir yolu hattının inşasına başlandı.

Bu demir yolu hattı, Kazakistan’ı Çin ile bağlayacak ve iki ülke arasındaki sınır kapısı sayısını üçe yükseltecek. Ayrıca, Kazakistan ile Çin arasındaki yük taşıma kapasitesi 28 milyon tondan yaklaşık 48 milyon tona çıkacak.

Demir yolu hattının çift raylı olması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra, demir yolu hattının inşası kapsamında 11 tren istasyonu, 47 köprü, 23 demir yolu ve 8 kara yolu üst geçidi ile 5 yaya köprüsü yapılacak.

Yeni demir yolu hattının inşa törenine video konferans yöntemiyle katılan Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, bölgedeki mevcut jeopolitik duruma rağmen geçen yıl ülkede tren yolu yük taşımacılığının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Ülkede ulaşım altyapısına yönelik projelere hız verildiğini belirten İsmailov, “Ülkede üç yıl içinde toplam 1300 kilometreden fazla demir yolu inşa etmeyi planlıyoruz.” ifadesini kullandı.