Kazakistan, İslam Kalkınma Bankası'yla anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan, İslam Kalkınma Bankası'yla anlaştı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakan Nurlan Baybazarov, Kazakistan Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası (İsDB) arasında Çerçeve Programı Anlaşmasını imzaladı.

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, daha önce konsolide edilen anlaşmada bu yıl Kazakistan'ın su yönetimi ve ulaştırma sektörleriyle ilgili altyapı projelerinin uygulanmasına yönelik uzun vadeli yatırımların çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

İslam Kalkınma Bankası anlaşmaya göre Kazakistan'a 2 milyar dolara kadar tahsis edecek. Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, 2024 yılında rezervuarlar, barajlar, sulama kanalları ve ilgili altyapıların inşa ve restorasyonu da dahil olmak üzere 16 projeye fon sağlamayı planlıyor.

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