Kazakistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı

Kazakistan Merkez Bankası, 5 Haziran 2025 tarihli toplantısında politika faizini yüzde 16,5 düzeyinde sabit tuttu. Banka tarafından yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak yüksek seyreden enflasyon ve yukarı yönlü riskler gösterildi. Enflasyondaki yukarı yönlü baskılara karşı ihtiyatlı para politikasının yıl sonuna kadar devam edebileceği belirtildi.

Merkez Bankası, bu kararın fiyat artışlarını dizginlemek, enflasyon beklentilerini dengelemek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine doğru yönlendirmek amacıyla alındığını vurguladı.

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ENFLASYON ALTI AYDIR TIRMANIYOR

Ülkede yıllık enflasyon oranı, 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 11,3’e çıkarak son altı ayda kesintisiz bir artış gösterdi. Bu oran, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre, enflasyonun 2025 yılı genelinde yüzde 10,5 ile 12,5 arasında seyretmesi bekleniyor. 2026 yılı için bu tahmin yüzde 9,5 ile 11,5 aralığına çekilirken, 2027 sonunda ise yüzde 5,5 ile 7,5 aralığına gerilemesi öngörülüyor.

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EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ

Enflasyondaki yükselişe rağmen ülke ekonomisinde canlılık sürüyor. Güçlü iç talep ve artan yatırımlar, büyüme tahminlerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Banka, 2025 yılı için büyüme beklentisini yüzde 5 ila 6 aralığına, 2026 için ise yüzde 4 ila 5 düzeyine yükseltti.

Ekonomik analizlerde, kamu harcamalarının ve özel sektör yatırımlarının bu büyümeyi desteklediği ifade ediliyor. Merkez Bankası, sürdürülebilir büyümeyi sağlarken fiyat istikrarını gözeten para politikası yaklaşımının devam edeceğini belirtti.

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YIL SONUNA KADAR İŞLER SIKI TUTULACAK

Kazakistan Merkez Bankası’nın kararları, küresel finans piyasaları tarafından yakından izleniyor. Enflasyonda kayda değer bir düşüş sağlanmadan faiz indirimine gidilmesi beklenmiyor. Ekonomistler, faiz indirimi için enflasyonun belirgin şekilde gerilemesi gerektiği konusunda hemfikir.

Merkez Bankası, bu süreçte piyasa beklentilerini dikkatle yönlendirmeyi ve para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.