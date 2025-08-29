Kazakistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı: Enflasyon baskısı sürüyor

Kazakistan Merkez Bankası, 29 Ağustos 2025’te aldığı kararla gösterge faiz oranını %16,5 seviyesinde sabit bıraktı. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonomik risklerin devam etmesi, bankanın sıkı para politikası duruşunu korumasında etkili oldu. Temmuz ayında yıllık enflasyon %11,8 seviyesinde sabit kalırken, gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun ana itici gücü haline geldi.

Hizmet sektörü enflasyonunun yavaşlaması ise dikkat çekti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, enflasyon beklentileri %14,2’ye yükseldi. Bu artışta, tarife reformları, mali teşvikler, güçlü talep ve hızlı kredi büyümesi gibi unsurlar önemli rol oynuyor. Aylık enflasyon oranı ise temmuzda %0,7’ye gerilese de ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Banka, 2025 yılı için enflasyon tahminini %11-12,5 aralığına revize ederken, ekonomik büyüme beklentisini %5,5-6,5 seviyesine yükseltti. Bu revizyon, güçlü yatırım ve tüketim harcamalarının ekonomiyi desteklediğini gösteriyor.

SIKI POLİTİKALAR DEVREDE

Merkez Bankası, enflasyonu %5 hedefine çekmek için sıkı para politikasına devam edeceğini vurguladı. Eylül ayında devreye girecek yeni rezerv gereklilikleri ve daha sıkı kredi önlemleri, bu hedefin önemli bir parçası olacak. Yetkililer, risklerin artması durumunda faiz artırımı seçeneğini masada tuttuklarını belirtti. Bu karar, ekonomik istikrarı koruma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

GELECEK ADIMLAR MERAKLA BEKLENİYOR

Kazakistan ekonomisi, yüksek enflasyon ve artan talep baskısı altında yoluna devam ederken, Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı 10 Ekim’de açıklanacak. Uzmanlar, bankanın enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdüreceğini öngörüyor. Kazakistan’ın ekonomik politikaları, bölgesel ve küresel piyasalar tarafından da yakından izleniyor.