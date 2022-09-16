Kazakistan Parlamentosu başkentin isminin yeniden Astana olmasını kabul etti

Kazakistan Parlamentosu'nun alt kanadı Meclis ile üst kanadı Senato'nun ortak oturumunda, ülkenin temel kanunu olan Anayasa'nın bazı maddelerinde yapılacak düzenlemeleri öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Buna göre, başkent Nur Sultan'ın ismi yeniden Astana olarak değişecek.

Söz konusu yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Daha önce Kazakistan Meclisi'nde bir grup milletvekili, halkın başkentin yeni adını (Nur-Sultan) kabullenemediğini belirterek, şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisinde bulunmuştu.

Meclis ve Senato Başkanları da milletvekillerinin söz konusu önerisinin halkın fikrini yansıttığını bildirmişlerdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, milletvekillerinin bu önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onayıyla Anayasa'nın bazı maddelerine düzenleme getirmeyi öngören yasa tasarısına dahil edildiğini açıklamıştı.

Jeldibay, "Cumhurbaşkanı (Tokayev), Kazakistan'ın devlet olarak güçlenmesinde ve başkentin temelini atmada Nursultan Nazarbayev'in kilit rol üstlendiğini tarihi gerçek olarak niteliyor. Bunun için ilk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak." ifadelerini kullanmıştı.

Tokayev, 12 Eylül'de Anayasa Konseyi'ne başvurarak milletvekillerinin söz konusu önerisinin Anayasa'ya uygunluğunu teyit etmiş ve olumlu cevap almıştı.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettikten bir gün sonra Parlamento'da görevi devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'nın ismini Nur Sultan olarak değiştirme önerisi yapmıştı.

Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen söz konusu öneri 23 Mart 2019'da Parlamento'da oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi "Nur Sultan" olmuştu.