Kazakistan sanayisi ivme kaybetti

Kazakistan’da sanayi üretimi, 2025 yılının nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında artış gösterdi. Ancak bu oran, son üç ayın en düşük büyüme hızı olarak kayıtlara geçti. Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,5 artmıştı. Bu yavaşlamanın başlıca nedeni, imalat sektöründeki belirgin ivme kaybı oldu. İmalat sanayisindeki yıllık büyüme, mart ayındaki yüzde 8,2 seviyesinden nisan ayında yüzde 2,9’a geriledi.

Bu veriler, Kazakistan Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlandı ve ülkenin sanayi dinamiklerinde kısa vadeli dalgalanmalara işaret etti. Özellikle su temini, atık toplama ve arıtma gibi çevresel hizmetlerdeki üretim düşüşü dikkat çekti. Bu alandaki daralma, mart ayında yüzde 4,8 iken nisan ayında yüzde 6,3’e yükseldi.

Çekirgeler Kazakistan'ı istila etti: Hükümet alarma geçti

ENERJİ SEKTÖRÜNDE HAFİF TOPARLANMA

Öte yandan, elektrik, gaz, buhar, sıcak su ve iklimlendirme tedarikinde gözlenen toparlanma, genel üretim verilerini kısmen destekledi. Mart ayında yüzde 2,2 oranında daralan bu alandaki üretim, nisan ayında yüzde 2,4 artış gösterdi. Enerji sektöründeki bu toparlanma, sanayi üretiminin tamamen düşüşe geçmesini engelledi.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde ise üretim dengeli seyrini sürdürdü. Mart ayında yüzde 10,2 oranında artan bu alandaki üretim, nisan ayında yüzde 10,1’e hafif bir düşüş yaşasa da güçlü büyümesini büyük ölçüde korudu.

Kazakistan ekonomisinde çarpıcı değişim: Enflasyon zirvede, üretim canlanıyor

AYLIK BAZDA GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde ise gerileme dikkat çekti. Mart 2025’te aylık bazda yüzde 6,8 oranında artış kaydeden sanayi üretimi, nisan ayında bu ivmeyi sürdüremedi ve yüzde 2,7 oranında geriledi. Bu, kısa vadeli üretim döngüsünde dalgalanmaların sürdüğüne işaret ediyor.

Ekonomistler, özellikle imalat sektöründeki düşüşe karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Üretim dinamiklerindeki bu dalgalanmalar, Kazakistan ekonomisinin ikinci çeyrek performansı açısından önemli sinyaller veriyor.