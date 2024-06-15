Kazakistan ve ABD, ticari ve ekonomik işbirliğini genişletiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan ve ABD, ticari ve ekonomik işbirliğini genişletiyor

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 14 Haziran'da ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tokayev, Kazakistan ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı.

Tokayev, 65 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırımıyla ABD'yi Kazakistan ekonomisindeki en büyük yatırımcılardan biri olarak tanımladı.

ABD ile Kazakistan yılı ticaret cirosu geçen seneye göre %30 artarak 4,1 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Kazakistan'da 600'den fazla Amerikan şirketi faaliyet gösteriyor.

Açıklamasında önemli konulara vurgu yapan Tokayev "Yatırım çekiciliğinin artırılmasına, ekonominin liberalleştirilmesine ve endüstriyel kalkınmanın desteklenmesine önem veriyorum" dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ticari ilişkileri geliştirmeye ve özellikle Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşmalarının (TIFA) uygulanması yoluyla ekonomik etkileşimi güçlendirmek için gerekli koşulları yaratmaya yönelik yeni yaklaşımları tartışma fırsatı sunduğu için Tokayev'e teşekkür etti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda da Dışişleri Bakanı olan Murat Nurtleu da Tai ile görüşmesinde Kazak-Amerikan ticaret, ekonomi ve yatırım iş birliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

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