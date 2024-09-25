Kazakistan'da ambulans kullanımına sınırlama geldi

Sağlık Bakanlığı, ambulans gecikmeleriyle ilgili vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine bir analiz yaparak çözüm önerisi sundu. Analiz, çağrıların %50’den fazlasının dördüncü kategoriye ait olduğunu, yani kliniklerde gözetim altında olan kronik hastalara hizmet verildiğini ortaya koydu. Bu doğrultuda, temel sağlık hizmetleri ve acil tıbbi bakım standartlarında değişiklik taslağı hazırlandı.

Bakanlık, değişikliklerin ev hizmetlerinin kaldırılması anlamına gelmediğini, aksine tıbbi hizmetlerin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, doktorların ev ziyaretlerinin kayıt altına alınması ve evdeki hastanelerin düzenlenmesine ilişkin hususların belgenin başka bir bölümüne taşındığını, ancak bu hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Birinci basamak sağlık çalışanları, önceki standartlar kapsamında evde bakım sağlamaya devam edecek.

Bu yenilikler, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı, bu değişikliklerin sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve vatandaşların memnuniyetini sağlayacağını ifade etti.