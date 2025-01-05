Kazakistan’da asgari ücrete zam

Kazakistan hükümeti, 2025 yılı için aylık hesaplama göstergesi (MRP) ve diğer sosyal ödeme miktarlarında yeni düzenlemelere gitti. MRP, bu yıl yüzde 6,1 oranında artışla 3932 tenge olarak belirlendi. Bu göstergenin belirlenmesi, sosyal yardımlardan cezai işlemlere kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL ÖDEMELER ARTIRILDI

2025’te asgari ücret 85.000 tengeye yükseltilirken, temel devlet emekli maaşı 32.360 tenge, asgari emekli maaşı ise 62.771 tenge oldu. Ayrıca, temel sosyal yardım hesaplamalarında esas alınan yaşam maliyeti 46.228 tenge olarak güncellendi. Bu değişiklikler, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

EKONOMİK DENGE VE GELECEK HEDEFLERİ

Yeni düzenlemelerle, Kazakistan’da ekonomik istikrar sağlanması ve halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Aylık hesaplama göstergesi gibi önemli ekonomik parametreler, yıllık olarak Kazakistan Cumhuriyet Bütçe Kanunu ile belirleniyor.