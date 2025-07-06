Kazakistan'da çifte bayram

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astanalıları ve tüm Kazak halkını Başkent Günü dolayısıyla kutladı. Tokayev, bu yılki kutlamaların Dombra Günü ile aynı zamana denk gelmesinin sembolik anlam taşıdığını vurguladı. Dombra’nın, Büyük Bozkır’ın bin yıllık kültürel mirasını temsil ettiğini belirten Tokayev, Astana’nın ise Kazakistan’ın ilerleme ve çağdaşlaşma arzusunun somut bir örneği olduğunu söyledi.

ASTANA: ULUSLARARASI SAYGINLIĞA SAHİP BİR MERKEZ

Tokayev, Astana’nın yalnızca Kazakistan’ın değil, tüm Orta Avrasya’nın parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti. Başkentin, siyasi ve toplumsal kararların alındığı, büyük reformlara yön veren bir merkez olduğunu dile getirdi. Ayrıca Astana’nın küresel diyalog ve barışçıl girişimler için uluslararası saygı gören bir platform haline geldiğini ifade etti. Tokayev, konuşmasını sağlık, refah ve mutluluk temennileriyle tamamladı.