Kazakistan'da çifte bayram

Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'da çifte bayram

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkent Günü’nü kutlarken, bu özel tarihin Dombra Günü ile çakışmasının kültürel ve simgesel önemine dikkat çekti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astanalıları ve tüm Kazak halkını Başkent Günü dolayısıyla kutladı. Tokayev, bu yılki kutlamaların Dombra Günü ile aynı zamana denk gelmesinin sembolik anlam taşıdığını vurguladı. Dombra’nın, Büyük Bozkır’ın bin yıllık kültürel mirasını temsil ettiğini belirten Tokayev, Astana’nın ise Kazakistan’ın ilerleme ve çağdaşlaşma arzusunun somut bir örneği olduğunu söyledi.

thumbs-b-c-6c2685681ece0709e1cbbb379c899bd1.jpg

ASTANA: ULUSLARARASI SAYGINLIĞA SAHİP BİR MERKEZ

Tokayev, Astana’nın yalnızca Kazakistan’ın değil, tüm Orta Avrasya’nın parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti. Başkentin, siyasi ve toplumsal kararların alındığı, büyük reformlara yön veren bir merkez olduğunu dile getirdi. Ayrıca Astana’nın küresel diyalog ve barışçıl girişimler için uluslararası saygı gören bir platform haline geldiğini ifade etti. Tokayev, konuşmasını sağlık, refah ve mutluluk temennileriyle tamamladı.

photo-515925-jpg.webp

Son Haberler
Üniversitede skandal! 22 bin kişinin verileri ortaya saçıldı
Üniversitede skandal! 22 bin kişinin verileri ortaya saçıldı
Şehidin acı haberi babaevine ulaştı
Şehidin acı haberi babaevine ulaştı
Kazakistan'da çifte bayram
Kazakistan'da çifte bayram
Türk bilim insanları geliştirdi: Bu eldiven sağlık alanında çığır açacak
Türk bilim insanları geliştirdi: Bu eldiven sağlık alanında çığır açacak
AKP'nin medya operasyonunu açıkladı! İşte ayrıntılar…
AKP'nin medya operasyonunu açıkladı! İşte ayrıntılar…