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  • Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev’e suikast planlayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi

Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev’e suikast planlayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi

Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e suikast planladığı gerekçesiyle nisan ayında tutuklanan Ayan Adıgayev isimli sanığın, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:14
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Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev’e suikast planlayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi

Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev’e suikast planlayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi
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Başkent Astana’daki İhtisas Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada, sanığın yabancı bir istihbarat servisine çalıştığı ve Cumhurbaşkanı Tokayev dahil devletin bazı üst düzey isimlerine suikast planladığı gerekçesiyle nisan ayının başında Kazakistan Güvenlik Komitesince yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, mahkeme kararıyla sanığa "vatana ihanet", "Avrasya Ekonomik Birliği sınırları içinde silah taşıma", "Cumhurbaşkanının hayatına kast etmek için plan yapma", "terör eylemi hazırlığı" ve "yasa dışı uyuşturucu temin etmek ve bulundurmak" ve diğer suçlardan 17 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Kazakistan Güvenlik Komitesi, daha önce, sanığın Almatı Barosu avukatlarından Kazakistan vatandaşı Ayan Adıgayev olduğunu açıklamış ancak hangi ülkenin istihbarat servisine çalıştığını belirtmemişti.

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