Kazakistan'da düzenlenen maratonda iki atlet yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazakistan'da düzenlenen maratonda iki atlet yaşamını yitirdi

Kazakistan’da düzenlenen yarı maraton sırasında 2 atlet hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen yarı maraton sırasında can kaybı yaşandı.

İKİ ATLET HAYATINI KAYBETTİ

Organizatörler, koşu sırasında 2 atletin hayatını kaybettiğini açıkladı. Organizatörler, atletlerden birinin 84 yaşındaki Akkoyan Rsaliyev, olduğunu ve yarışın başında hayatını kaybettiğini belirterek, atletlerden diğerinin ise 21 yaşındaki Akhmadi olduğunu ve yaklaşık 16 kilometre koşmasının ardından hayatını kaybettiğini ifade etti. Organizatörler, her ikisinin de koşu etkinliklerine düzenli olarak katıldığını aktardı.

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