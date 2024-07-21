Kazakistan'da en iyi boğası belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'da en iyi boğası belli oldu

Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın basın servisinin bildirdiğine göre, Kazakistan'da besi sığırı ırkları arasındaki ulusal yarışmanın galibi ve yarışmanın ana ödülü olan yeni YTO-ME404 traktörünün kazananı belli oldu.

Hayvan yetiştiricileri arasındaki yarışma, Kazakistan Tarla Günü "Jańa Dala / Yeşil Gün '2024" kapsamında gerçekleştirildi. Uluslararası jürinin "En İyi Boğa" adaylığı konusundaki kararı, Abay bölgesindeki Dauren Köylü Çiftliği'nden gelen ve Kazak beyaz kafalı Kazaq Akbaş ırkını temsil eden Shombal adlı boğa oldu.

26 kg olarak doğan 16 aylık olan boğa şimdi 598 kg ağırlığında.

Traktörün anahtarları, yarışma sponsoru Agrotech Management'in temsilcisi tarafından kazananlara takdim edildi. Yarışmanın şampiyonu Shombala, burada Kuzey Kazakistan'ın Akzharski bölgesindeki çiftliklerden biri tarafından yapılan açık artırmada satın alındı. Yetkiler boğanın 2 milyon dolar karşılığında satıldığını açıkladı.

669bb3c66492b.jpeg

669bb3c59dcae.jpeg

Son Haberler
Kakao krizi büyüyor Dünya
Kakao krizi büyüyor
Son Dakika... Akdeniz'de deprem! Gündem
Son Dakika... Akdeniz'de deprem!
Yeniçağ Gazetesi: Emekli olup sürünme mezara kadar çalış Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Emekli olup sürünme mezara kadar çalış
Köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki kız ağır yaralı Dünya
Köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki kız ağır yaralı
'Kolye alerji yapıyor sıcaklarda takamıyorum' diyenler dikkat. Bu 6 maddeyle sorunu ortadan kaldırabilirsiniz Sağlık
'Kolye alerji yapıyor sıcaklarda takamıyorum' diyenler dikkat. Bu 6 maddeyle sorunu ortadan kaldırabilirsiniz
Lamela, Yunanistan'a uçtu Spor
Lamela, Yunanistan'a uçtu
Ekonomik Reform Partisi, yeni liderini seçti Dünya
Ekonomik Reform Partisi, yeni liderini seçti