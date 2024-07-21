Kazakistan'da en iyi boğası belli oldu

Hayvan yetiştiricileri arasındaki yarışma, Kazakistan Tarla Günü "Jańa Dala / Yeşil Gün '2024" kapsamında gerçekleştirildi. Uluslararası jürinin "En İyi Boğa" adaylığı konusundaki kararı, Abay bölgesindeki Dauren Köylü Çiftliği'nden gelen ve Kazak beyaz kafalı Kazaq Akbaş ırkını temsil eden Shombal adlı boğa oldu.

26 kg olarak doğan 16 aylık olan boğa şimdi 598 kg ağırlığında.

Traktörün anahtarları, yarışma sponsoru Agrotech Management'in temsilcisi tarafından kazananlara takdim edildi. Yarışmanın şampiyonu Shombala, burada Kuzey Kazakistan'ın Akzharski bölgesindeki çiftliklerden biri tarafından yapılan açık artırmada satın alındı. Yetkiler boğanın 2 milyon dolar karşılığında satıldığını açıkladı.