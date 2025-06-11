Kazakistan'da genel af onaylandı

Kazakistan'da binlerce mahkumu ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Meclis Milletvekilleri, "Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası'nın Otuzuncu Yıl Dönümü Dolayısıyla Af Kanunu"nu onayladı. Bu tarihi karar, ülkedeki cezaevlerinde büyük bir rahatlama sağlayacak ve denetimli serbestlik altındaki birçok kişiyi de kapsayacak.

Tengrinews muhabiri Azamat Sızdıkbayev'in haberine göre, genel af tasarısı Cumhurbaşkanı'nın Nisan 2025'te verdiği talimatla hazırlandı. Yeni af yasası, hafif suçlardan veya orta ağırlıktaki suçlardan hüküm giyenlerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Özellikle zararın tazmin edildiği veya oluşmadığı orta ağırlıktaki suçlar ile sosyo-savunmasız kategorideki vatandaşların işlediği orta ağırlıktaki suçlar da af kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca, yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlenen hafif ve orta ağırlıktaki suçlarla ilgili devam eden ceza davaları da düşürülecek.

Ağır ve özellikle ağır suçlardan hüküm giyenlerin cezalarında ise süre kısaltılması yapılacak. Büyük miktarda dolandırıcılık veya zimmetine para geçirme suçlarından mahkum olanların cezaları, zararın tamamen tazmin edilmesi halinde beşte bir oranında azaltılacak. Ancak, bu af özellikle tehlikeli suçları işleyenler, yolsuzluktan hüküm giyenler ve şiddet, sağlığa zarar verme, devlet sırlarını ifşa etme suçlarından sorumlu olanları kapsamayacak.

Milletvekili Abzal Kuspan'ın açıklamasına göre, af kapsamında cezaevlerindeki yaklaşık 632 kişi ve denetimli serbestlik servislerinde kayıtlı 3 bin 500 kişi olmak üzere toplam 4 bin 132 kişi serbest kalacak. Yaklaşık 11 bin kişinin ise kalan cezaları kısaltılacak. Özellikle, 109 kadın tahliye edilecek, 724 kadının ise cezaları kısaltılacak. Kanun yapıcılar, yasanın uygulanmasının tutuklu sayısını azaltacağını, bütçeden ek harcama gerektirmeyeceğini ve olumsuz sonuçlar doğurmayacağını belirtiyorlar.