Kazakistan'da iftar ve sahur kelimeleri kullanılmayacak

Kaynak: Türkistan Haber
Kazakistan'da iftar ve sahur kelimeleri kullanılmayacak
Kazakistan Diyanet İşleri Başkanı, Ramazan ayında kullanılan Arapça tabirlerin kullanılmamasını söyledi.

Kazakistan Diyanet İşleri Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov Ramazan ayında kullanılan Arapça tabirlerin kullanılmamasını rica etti.

"Yüzyılın Felaketi" sonrasında ülkemize gelerek Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş ile Ahmet Hamdi Akseki Camisinde depremzedeler için dua eden Otpenov ülkesinde ilginç bir uygulamaya imza attı.

Kazakistan Diyanet İşleri Başkanı Otpenov son verdiği Ramazan hutbesinde "iftar" ve "sahur" ifadelerinin yerine Kazakistan Türkçesinde sahur yerine kullanılan "Seresi", iftar yerine ise "Ağız Açar" ifadelerin kullanılmasını istedi.

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