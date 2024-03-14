Kazakistan'da iftar ve sahur kelimeleri kullanılmayacak

Kazakistan Diyanet İşleri Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov Ramazan ayında kullanılan Arapça tabirlerin kullanılmamasını rica etti.

"Yüzyılın Felaketi" sonrasında ülkemize gelerek Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş ile Ahmet Hamdi Akseki Camisinde depremzedeler için dua eden Otpenov ülkesinde ilginç bir uygulamaya imza attı.

Kazakistan Diyanet İşleri Başkanı Otpenov son verdiği Ramazan hutbesinde "iftar" ve "sahur" ifadelerinin yerine Kazakistan Türkçesinde sahur yerine kullanılan "Seresi", iftar yerine ise "Ağız Açar" ifadelerin kullanılmasını istedi.