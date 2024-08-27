Kazakistan'da kira fiyatları fırladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'da kira fiyatları fırladı

Kazakistan'daki kiralık konutların fiyatı ortalama %8 arttı. Uzmanlar fiyat artışının mevsimsel talepten kaynaklandığına inanıyor.

Analistler bu yılın temmuz ayında konut kiralama sektöründe fiyatlarda artış kaydetmeye başladı. Daha sonra fiyat artışı %3,6 olarak kaydedildi.

Roof adlı haber portalinde çıkan habere göre kira fiyatlarındaki artış Ağustos ayında hızlandı.

26 Ağustos'ta Kazakistan'da faiz oranları ortalama %8 arttı. Ayrıca fiyatların takip edildiği illerin hemen hemen hepsinde fiyat artışları yaşandı. Konut kira fiyatları en çok Kökşetav (%16), Kostanay (%14), Petropavlovsk (%13), Pavlodar (%11) ile Çimkent, Aktobe ve Karaganda (%10) bölgelerinde arttı.

Almatı'daki kiralar ayda %8 artarken, Astana'da ise %9 arttı. Kira fiyatlarındaki artışın istisnası olarak Konaev ve Uralsk'taki fiyatlarda %1 ve %2 oranında düşüş kaydedildi.

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