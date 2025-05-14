Kazakistan’da yapay zeka devrimi: Yeni yasa meclisten geçti!

Kaynak: AA
Kazakistan’da yapay zeka devrimi: Yeni yasa meclisten geçti!

Kazakistan Meclisi, yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik ortak bir çerçeve oluşturan yasa tasarısını onayladı.

Kazakistan Parlamentosu’nun alt kanadı Meclis, bugünkü genel oturumunda “yapay zeka” yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, 7 bölüm ve 27 maddeden oluşuyor.

Milletvekili Yekaterina Smışlyeva, oturumda, yapay zekanın yaygınlaşmasının büyük fırsatlarla birlikte ciddi riskler getirdiğini belirtti.

Smışlyeva, ülkesinde bu alanda yasal düzenleme bulunmamasının yapay zeka kaynaklı riskleri artırdığını vurgulayarak, “Bu yasa taslağı, bu eksikliği kapatmayı hedefliyor.” dedi.

Yasa tasarısının vatandaşların güvenliği önceliğiyle hazırlandığını ifade eden Smışlyeva, özellikle yapay zeka teknolojilerinin kullanımında şeffaflığı sağlamaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Kazakistan’da yapay zeka alanında ilk kez hazırlanan bu tasarıyla, yapay zekanın toplum ve devlet güvenliğine etkilerine göre sınıflandırılması ve ülkede insan müdahalesi olmadan karar alan yapay zeka sistemlerinin oluşturulmasının yasaklanması planlanıyor.

Ayrıca, yapay zeka sistemlerini kontrollü ortamda geliştirmek için “Ulusal Yapay Zeka Platformu” kurulması, geliştiricilere kullanıcıları yapay zeka etkileşimi konusunda bilgilendirme zorunluluğu getirilmesi ve insan davranışını manipüle edebilecek yapay zekanın yasaklanması amaçlanıyor.

Meclisin hazırladığı bu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Parlamentonun üst kanadı Senatoda onaylanması ve ardından Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

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