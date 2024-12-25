Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında bir yolcu uçağının düştü. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Bakanlık, acil durum ekiplerinin kaza yerinde çıkan yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 6 kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı

UÇAĞIN KUYRUK BÖLÜMÜNDEN KURTULDULAR

Rus haber ajansları, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan Cumhuriyeti'ne bağlı Grozni'ye uçtuğunu, ancak Grozni'deki sis nedeniyle rotasını değiştirdiğini bildirdi. Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Kurtulanların uçağın kuyruk bölümlerinden çıktığı görüldü.

NEDENİ BELLİ OLDU

Azerbaycan'ın Devlet Haber Ajansı AZERTAC'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan Havayolları'na ait J2-8243 No'lu Bakü-Grozni uçuşunu gerçekleştiren "Embraer 190" uçağı, Aktau kentinin 3 kilometre yakınına acil iniş yaptı. AZAL, AZERTAC'a yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre olayın nedeninin kuş sürüsüne çarpması olduğu belirtildi. Uçağın düşmeden önce acil yardım sinyali verdiğini söyledi."