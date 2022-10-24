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Kazakistan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 aday yarışacak

Kazakistan’da 20 Kasım’da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylar belli oldu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:56
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Kazakistan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 aday yarışacak

Kazakistan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 aday yarışacak
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Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede cumhurbaşkanı adayları için kayıt süreci sona erdi.

Kayıt sonuçlarına göre, 20 Kasım’da yapılacak seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de aralarında olduğu 6 aday yarışacak.

Auıl (Köy) Halk Demokrasi Partisinden Jiguli Dayrabayev, Ulusal Sosyal Demokrat Partisinden Nurlan Auesbayev, “Amanat” Sendikalar Topluluğundan Meyram Kajıken, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliğinden Karakat Abden, “Kazak anneleri, gelenek yolunda” kamu derneğinden de Saltanat Tursınbekov'un, seçimlerde aday olarak yarışması bekleniyor.

Seçimlerde 69 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev ise parlamentodaki üç siyasi parti ile 30’dan fazla sivil kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu “halk koalisyonunun” adayı olacak.

Dışişleri Bakanlığı da seçim günü yurt dışında oy kullanacak vatandaşlar için 53 ülkede 68 sandık kurulacağını bildirdi.

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