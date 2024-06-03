Kazakistan'dan Filistine destek mesajı

Toplantının başında katılımcılara hitap eden Tokayev, toplantının uluslararası durumun eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştiği bir dönemde yapıldığını söyledikten sonra "Jeopolitik çatışma karşısında bölgesel güvenliğe yönelik tehdidin boyutu büyük ölçüde arttı" ifadelerini kullanan Kazak Lider, "Küresel çatışma potansiyeli tehlikeli bir noktaya ulaştı. Ortadoğu'daki durum endişe yaratıyor. Gazze'de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu öldürülen ve yaralanan sivillerin sayısı her geçen gün artıyor. Bir milyondan fazla insan zor durumda. Pratik olarak tüm uluslararası kuruluşlar Filistin'deki insani durumu kabul edilemez. yaşananlar tam anlamıyla bir felaket" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, on yıldır süren anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun, iki halk için iki bağımsız devlet temelinde Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu Filistin Devleti'ni kurmak olduğunu belirterek, ülkenin bu konudaki kararlı tutumunu bir kez daha açık etti. Başkan ayrıca, Filistinlilerin BM üyeliği haklarının tanınmasına ilişkin BM Genel Kurulu kararlarının 10 Mayıs 2024 itibariyla kabul edilmesini de memnuniyetle karşıladı.