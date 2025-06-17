Kazakistan’dan "sonsuz stratejik ortaklık" Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da düzenlenen ikinci Orta Asya–Çin Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Çin lideri Şi Cinping'e bölge ülkeleriyle iş birliğine yönelik “sarsılmaz kararlılığı” için teşekkür etti. Bölgedeki dayanışmanın, “eşsiz bir iş birliği modeli” oluşturduğunu ifade eden Tokayev, “Kazakistan Çin’le kalıcı ve güvenilir bir ortaklık geliştirmiştir” dedi.

Tokayev, Orta Asya'nın 80 milyonluk nüfusu ve doğal kaynaklarıyla küresel arenada artan önemine dikkat çekerek, Çin ile sürdürülen iş birliğinin bu süreçte kilit rol oynadığını belirtti. Çin'in Kazakistan’daki yatırımlarının 26 milyar doları aştığını, ülkede 5 bin Çin sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini söyledi. Tokayev'e göre, Kazakistan-Çin ticaret hacmi 44 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, Orta Asya ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 500 milyar dolara yaklaştığını, bölge içi ticaretin son beş yılda 10 milyar doları aştığını vurguladı. Çin, bölgenin toplam dış ticaretinin yüzde 40’ını tek başına karşılıyor.