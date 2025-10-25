Kazakistan’ın bağımsız bir cumhuriyet olmasını sağlayan "Egemenlik Deklarasyonu"nun kabul edildiği 25 Ekim, ülkede Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor.

25 Ekim Cumhuriyet Günü, Kazakistan’da her yıl renkli kutlamalara sahne oluyor.

Ulusal bayram ve resmi tatil olan günde, Kazakistan’ın dört bir yanında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ile çeşitli sosyal ve spor etkinlikleri düzenleniyor, caddeler bayraklarla süsleniyor.

Ayrıca Cumhuriyet Günü’nde ülke genelinde Kazakistan bayraklarını göndere çekme törenleri düzenleniyor.

Başkent Astana’da ise devlet bayrağını göndere çekme töreni geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yanı sıra devletin üst kademesini temsil eden isimlerin de yer aldığı törende, milli marş eşliğinde ülkenin gök mavisi bayrağı göndere çekildi.

Tokayev, Cumhuriyet Günü dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, bundan 35 yıl önce Kazakistan’ın bağımsız bir cumhuriyet olmaya yönelik adım attığını anımsattı.

Kazak halkına geleceğini kendisi belirleme hakkının yanı sıra modern bir devlet inşa etme imkanı sağlandığına işaret eden Tokayev, bu süre zarfında meşakkatli bir yol kat ettiklerini kaydetti.

Tokayev, Kazakistan’ın bağımsız bir ülke olarak siyasi ve ekonomik temeller attığını, sıfırdan başkent inşa ettiğini ve ulusal kimliğini güçlendirdiğini belirterek “Her neslin kendine ayrılmış bir misyonu vardır. Şimdi bizim ortak görevimiz, atalarımızın mirasını sürdürmek, kutsal bağımsızlığımızı güçlendirmek ve Kazakistan’ı gelişmiş, ilerici ve adil bir devlete dönüştürmektir.” ifadelerini kullandı.

Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde siyasi ve yasal süreci başlatan "Egemenlik Deklarasyonu", 25 Ekim 1990'da kabul edilmişti.