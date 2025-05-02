Kazalı bölge! Aynı yerde 3 farklı TIR kazası...

Kazalar, Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü giriş ve çıkışında gerçekleşti.

İlk kaza sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İkinci kazada hurda yüklü iki TIR çarpıştı. Her iki TIR'ın çarpışması sonucu TIR dorselerinde bulunan hurda malzemeler karayoluna döküldü. Kapatılan yol, temizleme işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Üçüncü kazada ise TIR ile otomobil çarpıştı. Otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ise yine maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası hasar alan araçlar ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.