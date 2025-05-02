Kazalı bölge! Aynı yerde 3 farklı TIR kazası...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazalı bölge! Aynı yerde 3 farklı TIR kazası...

Adıyaman'da aynı bölgede 3 farklı TIR kazası yaşandı. Meydana gelen kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazalar, Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü giriş ve çıkışında gerçekleşti.

İlk kaza sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İkinci kazada hurda yüklü iki TIR çarpıştı. Her iki TIR'ın çarpışması sonucu TIR dorselerinde bulunan hurda malzemeler karayoluna döküldü. Kapatılan yol, temizleme işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Üçüncü kazada ise TIR ile otomobil çarpıştı. Otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ise yine maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası hasar alan araçlar ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazalı bölge! Aynı yerde 3 farklı TIR kazası...

Kazalı bölge! Aynı yerde 3 farklı TIR kazası...

Son Haberler
Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor
Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor
İsrail, Suriye'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurdu!
İsrail, Suriye'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurdu!
Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma sinyali
Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma sinyali
Sinop’ta zehir operasyonu!
Sinop’ta zehir operasyonu!
Benzin ve motorinde büyük kazık. Fiyatı dünyada düşüyor Türkiye'de uçuyor. Brent petrolün varili çakıldı
Benzin ve motorinde büyük kazık. Fiyatı dünyada düşüyor Türkiye'de uçuyor. Brent petrolün varili çakıldı